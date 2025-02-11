أوكرانيا: ارتفاع قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى قرابة 852 ألفا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 851 ألفا و880 جنديا، بينهم 1390 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10014 دبابة، منها 13 دبابة أمس الاثنين، و20844 مركبة مدرعة قتالية، و22923 نظام مدفعية، و1275 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1060 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و24755 طائرة مسيرة، و3056 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36807 من المركبات وخزانات الوقود، و3741 من وحدات المعدات الخاصة.