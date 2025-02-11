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أردوغان: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار ومصرة على المجازر في غزة

09:04 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

أردوغان

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وكالات

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ورأى أردوغان، أن المشكلة في فلسطين ناجمة عن أمر واحد وهو الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنه من الضروري إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب روسيا اليوم.

وقال إنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وتعويض الأضرار التي أحدثتها، لافتا إلى أن "إسرائيل تحاول التنصل من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه".

وأضاف: "إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومصرة على الاستمرار في سياسة المجازر".

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