زعيم المعارضة في إسرائيل: نتنياهو لا يريد المرحلة الثانية من صفقة تبادل الرهائن مع حماس

وكالات

حمل زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية بعد إعلان كتائب القسام وقف عمليات تبادل الأسرى مع إسرائيل حتى إشعار آخر.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "تأجيل حماس إطلاق سراح الرهائن ردا على تصريحات نتنياهو أنه لا يريد المرحلة الثانية من صفقة التبادل".

وشدد على أنه يجب إتمام الصفقة بشكل كامل وعدم الاكتفاء بتطبيقها بهذه الطريقة لأنها تؤدي إلى مقتل المختطفين، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، قد أعلن مساء أمس الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن يبدأ يوم الإثنين الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته من محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل.

كما يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.