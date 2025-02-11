إيتمار بن غفير: ترامب على حق يجب أن نعود للتدمير الآن

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حق في كافة التصريحات التي أدلى بها بشأن القضية الفلسطينية.

وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل عبر حسابه على منصة "إكس": "ترامب على حق يجب أن نعود للتدمير الآن"، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، قد أعلن مساء أمس الاثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وتمتنع إسرائيل حتى اللحظة عن إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، التي كان يجب أن يبدأ يوم الإثنين الماضي.

ووفقا للاتفاق، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يبدأ بسحب قواته من محور فيلادلفيا، في اليوم الـ42 لبدء سريان الاتفاق، الذي يصادف مطلع مارس المقبل.

كما يستمر ذلك ثمانية أيام، وأن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ما يعني وقف الحرب على غزة.