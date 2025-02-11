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الجيش الروسي يُدمر نقطة انتشار للقوات الأوكرانية في زابوريجيا

08:16 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

الجيش الروسي

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وكالات

أكد المسؤول المحلي في مقاطعة زابوريجيا ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روجوف، أن الجيش الروسي دمر نقطة انتشار مؤقتة كبيرة لمقاتلي القوات الأوكرانية، في قرية تافريتشيسكي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوريجيا.

وقال: "في قرية تافريشيسكي على اتجاه أوريخوفسكي على خط جبهة زابوروجيه، تم تنفيذ ضربة على نقطة انتشار كبيرة مؤقتة لمسلحي القوات الأوكرانية، وتم تحييد جميع المسلحين الذين كانوا هناك ومركباتهم"، مشيرا إلى أن الهجوم نفذه طيران الخطوط الأمامية باستخدام 10 قنابل جوية.

كانت الدفاع الروسية أفادت، أمس الاثنين، أن قواتها شنت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية أصابت بنية تحتية لمطارات عسكرية أوكرانية، وتجمعات للقوات والمعدات المعادية في 142 منطقة خلال آخر يوم.

وكشفت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة بلغت نحو 1105 جنود بين قتيل وجريح.

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