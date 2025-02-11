روسيا: نحصل على المزيد من الأدلة حول تجارة الأعضاء في أوكرانيا

وكالات

قال روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، والمعني بجرائم نظام كييف، إن روسيا مع التقدم في تحرير الأراضي تحصل على المزيد من الأدلة حول تجارة الأعضاء في أوكرانيا، بحسب روسيا اليوم.

أشار السفير إلى أن الأدلة المتوفرة تثبت بشكل قاطع، ازدهار تجارة وزراعة الأعضاء البشرية بشكل غير مشروع في لأوكرانيا.

أضاف: "نتلقى المزيد والمزيد من هذه الحقائق مع التقدم في تحرير الأراضي. الحديث لا يدور فقط عن بعض مراكز الزراعة السوداء للأعضاء البشرية أو عن بعض المراكز الطبية الأخرى التي تعمل في مجال استئصال هذه الأعضاء، هناك طيف متكامل في مجال هذه العمليات، نتلقى عنه عددا كبيرا من الشهادات".

وتابع: "توجد في المناطق الخاضعة لنظام كييف، مراكز طبية مغلقة خاصة بتجارة وزراعة الأعضاء، وهي تخضع لحراسة مشددة من قبل مجموعات عسكرية مختصة. ويتم نشر هذه المراكز أحيانا في مستشفيات محلية، إذ أنه وفقا لشهادات السكان، لا يسمح للممرضات أو الأطباء بالدخول إلى هناك، يتم عادة إغلاق جناح معين من المستشفى، حيث تصل الفرق الخاصة في وقت معين، ويتم نقل الجرحى أو المصابين إلى هناك في مركبات خاصة بذلك".

أشار السفير إلى أن هذه الأقسام، تخضع عادة لإدارة وإشراف أشخاص لا يتحدثون باللغة الروسية ولا بالأوكرانية، إذ يؤكد الشهود أن هؤلاء المشرفين يتحدثون الإنجليزية والفرنسية.

وتدل إفادت الشهود على أن المراكز المذكورة، تعمل عادة في مجال استئصال ونقل الأعضاء من جثث القتلى أو أجسام الجرحى.

ويقول شهود العيان، إنهم شاهدوا مرات كثيرة حاويات وصناديق خاصة تستخدم لنقل المواد البيولوجية.

ويعتقد السفير ميروشنيك، أنه هذا النوع من النشاط يخضع لإشراف مجموعات دولية ليس لها بلد إقامة واضح، حيث يتحد المجرمون من بلدان مختلفة بهدف كسب المال أو إجراء التجارب أو غيرها من الأنشطة المشبوهة.

وقال السفير: "نواصل العمل في مجال جمع المعلومات لتحديد من لعب الدور القيادي والدور التنسيقي في العمليات والمنظمات المشرفة عليها، وحتى الآن، نرى بوضوح أن أوكرانيا لا تعيق بتاتا هذا النوع من النشاط، وهي تعمل على تهيئة الظروف التشريعية اللازمة لازدهار تجارة وزراعة الأعضاء، حتى يمكن القيام بذلك دون عقاب".