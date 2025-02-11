قراصنة صوماليون يستولون على قارب صيد يمني قبالة القرن الإفريقي

وكالات

أعلنت السلطات المختصة، أن مجموعة من القراصنة الصوماليين المشتبه بهم استولوا على قارب صيد يمني قبالة سواحل القرن الإفريقي، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت العملية البحرية الأوروبية في الشرق الأوسط، إن الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيرة إلى الهجوم استهدف مركبا شراعيا تقليديا من نوع "دهو" الذي يستخدم عادة في مياه الشرق الأوسط، بالقرب من بلدة إيل الساحلية في الصومال.

من جانبها، كشفت شركة الأمن البحري "أمبري"، أن القراصنة سرقوا 3 قوارب صغيرة مزودة بمحركات تصل قوتها إلى 60 حصانا.

وأشارت الشركة، في بيان لها صباح الثلاثاء، إلى أن مجموعة من القراصنة المشتبه بهم رصدت وهي تغادر سواحل بلدة إيل.

تجدر الإشارة إلى أن القرصنة قبالة السواحل الصومالية كانت منتشرة بشكل كبير في السابق، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد أن بلغت ذروتها في عام 2011، حيث شهدت تلك السنة وقوع 237 هجوما بحريا في المنطقة.

ووفقا لمجموعة "أوشنز بيوند بايرسي" المعنية بمراقبة القرصنة، فقد تسببت هذه الهجمات في خسائر اقتصادية عالمية بلغت نحو 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى دفع فدية قيمتها 160 مليون دولار.