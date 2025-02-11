أقاله ترامب.. قاضية أمريكية تُعيد رئيس مكتب المستشار الخاص إلى منصبه

وكالات

أصدرت قاضية أمريكية، أمرا بإعادة رئيس الوكالة الاتحادية المعنية بحماية المبلغين عن المخالفات إلى منصبه، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب، لحين استمرار المعركة القضائية بشأن إقالته.

وجاء قرار القاضية الاتحادية آمي بيرمان جاكسون بعد ساعات من رفع هامبتون ديلينجر دعوى قضائية ضد الرئيس الجمهوري بسبب إقالته من منصبه كرئيس لمكتب المستشار الخاص، المسؤول عن حماية الموظفين الاتحاديين من الإجراءات غير القانونية، بما في ذلك الانتقام بسبب الإبلاغ عن المخالفات.

وأكدت القاضية، أن ديلينجر يجب أن يُسمح له بالاستمرار في منصبه كمستشار خاص حتى منتصف ليل الخميس المقبل، بينما تنظر المحكمة في طلبه لإصدار أمر قضائي مؤقت لإبقائه في المنصب.

وأضافت أن إدارة ترامب لا يمكنها حرمانه من الوصول إلى موارد ومعدات المكتب، أو الاعتراف بسلطة أي شخص آخر كمستشار خاص.

يذكر أنه منذ أن تولى الرئيس الأمريكي ترامب منصبه في 20 يناير، أقال العديد من الأشخاص الذين يعملون في مختلف الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل.