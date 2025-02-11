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الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 40 مسيرة أوكرانية خلال الليل

07:09 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت خلال الليلة الماضية 40 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، وفقا لسكاي نيوز.

قالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 40 طائرة مسيرة أوكرانية، 18 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و13 مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق أراضي مقاطعة فولجوغراد، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وكانت هيئة الطيران الروسية علقت الرحلات في 4 مطارات لضمان السلامة بعد تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة.

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