سقطت في نهر ملوث.. عشرات القتلى إثر سقوط حافلة بـ جواتيمالا

وكالات

توفي 55 شخصًا على الأقل، إثر سقوط حافلة في واد عند المدخل الشمالي لمدينة جواتيمالا، في واحدة من أسوأ حوادث الطرق في أميركا اللاتينية منذ سنوات، وفق ما أفاد مسؤولون في أجهزة الإسعاف.

وقال فريق الإطفاء التابع للبلدية، إنّه تمّ انتشال جثث 53 شخصا من حطام الحافلة التي كانت تقلّ أكثر من 70 شخصا عندما سقطت من فوق جسر في نهر ملوّث، وفقا للعربية.

وأكد فيكتور جوميز المتحدث باسم عناصر الإطفاء المتطوّعين الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، وجود "53 جثة في المشرحة".

وتمكن عناصر الإنقاذ من انتشال عشرة جرحى نقلوا إلى المستشفيات لكن ما لبث أن توفي اثنان منهم لترتفع حصيلة القتلى إلى 55.

ومن جانبه، أعرب رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو عن حزنه للمأساة، وأعلن حدادا وطنيا من دون تحديد فترته، قائلا: "اليوم هو يوم صعب على الأمة".

وأفاد فريق الإطفاء، أنّ السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بعدد من المركبات الصغيرة قبل السقوط من الجسر.

وقال المتحدث باسم فريق الإطفاء كارلوس هرنانديز، إن الحافلة واصلت سيرها واخترقت سياجا معدنيا وسقطت في واد يبلغ عمقه نحو 20 مترا، حتى وصلت إلى النهر الملوّث بمياه الصرف الصحي.

وأظهرت الصور صفوفا من عناصر الإطفاء ينقلون جثثا تم انتشالها من المياه الملوّثة التي كانت مليئة بالقمامة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحافلة كانت تتجه إلى مدينة جواتيمالا من بلدة سان أوجوستين أكاساجواستلان في مقاطعة إل بروجريسو.

وصرّح وزير الاتصالات ميجيل أنخيل دياز، أن التحقيق الأولي أظهر أن الحافلة عمرها 30 عاما لكنّها لا تزال تحمل ترخيصا للعمل.

ولفت إلى أن أسباب الحادث الذي وقع في وقت مبكر الإثنين، لا تزال غير معروفة، مضيفا أن المحققين يبحثون في ما إذا كانت الحافلة محملة بعدد من الركاب يفوق قدرتها.

وتعتبر حوادث الطرق التي تسفر عن مقتل العشرات، أمرا شائعا في أمريكا الوسطى والجنوبية.

وفي يناير، قتل 52 شخصا في البيرو عندما سقطت حافلة من جرف على شاطئ في شمال العاصمة ليما.

وفي البرازيل، قتل 54 شخصا في مارس 2015 في حادث أدى إلى تحطم حافلة سياح في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية.