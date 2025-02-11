ترامب: تحدثت مع الرئيس الصيني بعد تنصيبي رئيسا لـ أمريكا وعلاقتنا جيدة للغاية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بعد تنصيبه كرئيسًا للولايات المتحدة، تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضاف ترامب عندما سئل عما إذا كان تحدث مع نظيره الصيني منذ تنصيبه: "نعم لقد حدث ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الرئيس الأمريكي أيضا إلى أنه يتمتع "بعلاقة شخصية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على قناة فوكس نيوز، إن ترامب يأمل في التحدث مع شي جين بينج في الرابع من فبراير، لكنها رفضت "استباق الأمور والتعليق قبل أن تتم المحادثة".

وبعد ذلك لم ترد أية تقارير أخرى عن إجراء المكالمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني.