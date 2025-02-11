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الخارجية الأمريكية: روبيو يُشيد بالجهود المصرية في الوساطة وإدخال المساعدات لغزة

05:32 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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أكدت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي الشراكة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن "روبيو" ثمن أهمية التعاون مع مصر بشكل وثيق من أجل تعزيز التخطيط لما بعد الحرب في قطاع غزة، مشيدا بالجهود المصرية في الوساطة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أمس الاثنين، مع "مايك والتز" مستشار الأمن القومي الأمريكى، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "واريك تريجر" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي.

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