نتنياهو يطلب من أمريكا رفع إسرائيل من قائمة الدول الممنوعة من تلقي رقائق الكمبيوتر

وكالات

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يرفع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اسم إسرائيل من قائمة الدول الممنوعة من تلقي رقائق الكمبيوتر الأمريكية الصنع، وفقا لروسيا اليوم.

قالت مصادر مطلعة، إن نتنياهو طلب ذلك خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني تصريحات مصدر أمريكي لموقع "والا"، أن لوتنيك قال إنه سيدرس الأمر لكنه لا يستطيع تقديم أي وعود.

وأضاف مسؤول بارز في إدارة ترامب: "لا يمكننا إجراء استثناءات في الوقت الحالي لأنها مسألة أمنية ذات أهمية قصوى للولايات المتحدة".

يشار إلى أنه تم إضافة إسرائيل إلى القائمة مع العديد من الدول كجزء من سياسة إدارة بايدن السابقة، في إطار سعيها لحماية الأمن القومي الأمريكي والتميز التكنولوجي.