زلزال ٥.١ ريختر بضرب المناطق الساحلية في المغرب

وكالات

شهد المغرب هزة أرضية، فاقت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة، بحسب سكاي نيوز.

وأكد المعهد أن بؤرة الهزة الأرضية تقع شمالي المملكة، كما سبق لموقع رصد الزلازل أن حدد بؤرة الهزة في منطقة تافوفت شمالا.

وتسببت الهزة الأرضية في هلع بين صفوف سكان الشمال، خاصة في مدينتي القصر الكبير ووزان، كما وصل تأثيرها إلى عدد من مناطق المملكة من بينها الرباط.

وفي سبتمبر 2023، أودى زلزال بقوة 6.8 درجة بحياة أكثر من 2900 شخص وألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية جنوبي مراكش.

وكان هذا الزلزال الأكثر إزهاقا للأرواح في المغرب منذ عام 1960.