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الرئيس السوري الجديد عن خطة ترامب: إخراج الفلسطينيين من أرضهم لن يحدث

01:51 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

أحمد الشرع

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وكالات

أعلن الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع عن موقفه من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أن خطة إخراج الفلسطينيين من أرضهم جريمة كبيرة لن تحدث.

وقال تعليقا على خطة ترامب: "لا يوجد قوة تستطيع إخراج أصحاب الأرض من أرضهم"، وفقا للعربية.

أضاف: "ليس من الحكمة أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم".

وكان ترامب أعلن في تصريحات مساء أمس، على متن الطائرة الرئاسية، أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.

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