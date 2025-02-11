ترامب: قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدًا نهائيًا لتسليم الرهائن

مصراوي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يتحدث مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن اعتبار السبت موعدًا نهائيًا لتسليم الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيدعو لإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.

وقال ترامب: "ستنفتح أبواب الجحيم" إن لم تتم إعادة الرهائن، مؤكدا أن بوسع إسرائيل إلغاء الاتفاق، في إشارة إلى إمكانية استئناف حرب غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقال ترامب، إنه قد يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن اعتبار السبت "موعدا نهائيا".

كانت حماس أعلنت في وقت سابق من الإثنين، تعليق عمليات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر، بسبب ما قالت إنها انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كان من المقرر أن تطلق حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين، السبت، مقابل إفراج إسرائيل عن فلسطينيين من سجونها كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكن الحركة علقت هذه الخطوة.