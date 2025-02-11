بعد بيان حماس.. الجيش الإسرائيلي يعلن رفع جاهزيته

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة في القيادة الجنوبية العسكرية، وأكد الدفع بتعزيزات كبيرة للقوات في المنطقة الجنوبية "استعدادًا لسيناريوهات مختلفة".

وجاء ذلك بعد إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تأجيل تسليم الدفعة المقبلة من الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى حين إشعار آخر، ردًا على خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان لها أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق.