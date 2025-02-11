مصدر إسرائيلي: بيان حماس مقلق لكن الأزمة قابلة للحل

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إن بيان حركة حماس مقلق لكن إسرائيل ترى أن الأزمة قابلة للحل.

ولفت المصدر إلى أنه من يريد إفشال الصفقة يفعلها في آخر لحظة وليس قبل 5 أيام ويمنحها وقتًا للحل.

وأضاف أن بيان حماس يأتي لرغبتهم في تقديم مكاسب لسكان قطاع غزة، ومحاولة للضغط على الوسطاء والولايات المتحدة بشأن مستقبل المرحلة الثانية.

وأعلنت حركة حماس، الإثنين، تأجيل عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، وذلك بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق.

وقالت حماس إنها تعمد أن يكون هذا الإعلان قبل 5 أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحًا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه.