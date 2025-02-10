وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي ويبحث الوضع في غزة

القاهرة- مصراوي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، و منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجلس الأمن القومي إريك تريجر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول الجوانب المختلفة للعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، ودعم أطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الممتدة عبر أربعة عقود، وما تتمتع به من تعاون بناء في المجالات المختلفة، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة مستفيضة لمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ولب النزاعات في المنطقة المتمثل في الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي ولاسيما اتصالا بالأوضاع المتردية في قطاع غزة، حيث أكد "عبد العاطي" على التطلع لمواصلة التنسيق مع الإدارة الأمريكية، من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، واستعرض فى هذا الإطار جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.