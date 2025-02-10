الرئيس الإسرائيلي: نمر بفترة صعبة ويجب إكمال جميع مراحل الصفقة

وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إن "إسرائيل تمر بفترة صعبة للغاية لذا أدعو لإكمال جميع مراحل الصفقة وإعادة جميع الأسرى".

وأضاف "حركة حماس اتخذت خطوة خبيثة وشريرة تهدف إلى إثارة التوتر الداخلي لا يجوز لنا الوقوع في فخ الضغط النفسي الذي تحاول نصبه لنا".

وعاد وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الإثنين، وكان من المقرر أن يجري مناقشات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ويفترض أن يعقد الكابينت الإسرائيلي اجتماعًا الثلاثاء لمناقشة المرحلة الثانية.

ويتزامن ذلك مع تأجيل حماس عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، وذلك بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل وتمتد المرحلة الأولى منه 42 يومًا، وبموجبها ستطلق حماس سراح 33 أسيرًا مقابل 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.