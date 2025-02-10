الجارديان: ترامب يعيد تشكيل العالم لكن النتيجة حتمًا لن تعجبه

بي بي سي

منذ توليه منصبه رسميًا في يناير الماضي، يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الأخبار والمقالات في الصحف العالمية، لا سيما تداعيات السياسة الاقتصادية لإدارته على الاقتصاد العالمي في ظل قراراته الجديدة.

ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالًا بعنوان "دونالد ترامب يعيد تشكيل العالم، لكن النتيجة حتمًا لن تعجبه"، للكاتبة نسرين مالك.

وتشير الكاتبة إلى "التحولات الكبرى" في السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب، وكيف تؤثر هذه التحولات على مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي، بقولها إن سياسة ترامب "تسحب الولايات المتحدة من العالم وتقلل من دورها".

وتعرض الكاتبة ما وصفته بـ "مفارقة ترامب"، حيث يدّعي من جهة أن بلاده لا يمكنها التدخل في شؤون العالم إلا إذا كانت مصالحها مهددة، وفي نفس الوقت يتبنى سياسة أحادية الجانب، وتوجهات غير ثابتة تهدد استقرار التحالفات التقليدية، على حد قولها.

وترى الكاتبة أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ستتراجع في دورها كقوة عظمى، وأنها تتجه فعليًا نحو "الانسحاب" من العالم، وهو ما ينعكس على "تعزيز فرصة استبدالها بشكل تدريجي بقوى أخرى مثل الصين وروسيا.

وتبيّن نسرين أن "سحب الاستثمارات جراء سياسات إدارة ترامب المتقلبة وغير الموثوقة والتحول نحو حلفاء أكثر استقرارًا سيكون الخيار الحكيم لأي حكومة لديها القدرة على التحوط".

وتوضح أن هذا الانسحاب يترك فراغًا قد يعزز ظهور "نظام عالمي جديد"، حيث لم تعد الولايات المتحدة القوة الوحيدة المسيطرة، على حد قولها.

وتختتم الكاتبة مقالها بالإشارة إلى أن العالم على أبواب مرحلة جديدة، حيث يمكن أن تتنافس القوى العالمية بشكل أكبر، بينما تسحب أمريكا يدها تدريجيًا من قضايا أساسية كانت تهيمن عليها في الماضي.

وتقول إن "ترامب جعل الولايات المتحدة مضطربة وغير مستقرة، ويأخذها إلى عالم تتقوض فيه قدرتها على دفع أي أجندة ترغب فيها، في ظل صعود دول وحدوث ترتيبات أخرى تعيد كتابة النظام العالمي".