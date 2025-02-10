سفيرة البحرين بالقاهرة: علاقات مصر والبحرين تمتد عبر تاريخ طويل من المحبة

وكالات

تصوير - هاني رجب:

أكدت سفيرة البحرين بالقاهرة، فوزية بنت عبد الله زينل، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات البحرينية–المصرية تُعد نموذجًا للأخوة في ظل تنوع مجالاتها وتشعب أهدافها؛ فهي علاقات متجذرة في التاريخ وترتكز على المحبة والتفاهم على المستويين الشعبي والرسمِي.

وأضافت: "على مدى السنين، تزداد العلاقات البحرينية–المصرية قوة ورسوخًا على كافة الأصعدة؛ سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا واجتماعيًا، في ظل ما يجمع بين الملك حمد بن عيسى والرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات متينة وحرص متبادل على توطيد العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات تعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الشقيقين."

وخلال كلمتها في الحفل الذي أقامته الملحقية العسكرية بالسفارة اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع مملكة البحرين الـ 57، قالت: "إن ذكرى تأسيس قوة الدفاع لها مكانة خاصة في الذاكرة الوطنية؛ فهي تمثل يومًا يحمل معاني الفخر والاعتزاز والتقدير للعطاءات والتضحيات الوطنية التي تقدمها قوة دفاع البحرين وبواسلها في الحفاظ على أمن الوطن والمساهمة في صيانة الأمن الوطني العربي."

وأشارت إلى أن شهر فبراير من كل عام يحمل لأبناء البحرين مناسبتين عظيمتين؛ الأولى هي ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين، والثانية هي ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يوافق الرابع عشر من فبراير، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية والثمار الطيبة للمشروع الإصلاحي الذي أرساه الملك حمد بن عيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضافت السفيرة: "وبينما نستذكر بفخر الدور الوطني والعربي لقوة دفاع البحرين في مساندة القوات المسلحة المصرية والشعب المصري الشقيق في نصر السادس من أكتوبر المجيد عام 1973، والذي تجلى من خلال تجهيز مجموعة قتالية لدعم الجيش المصري في هذا الواجب المقدس، فإن هذا الدور يُعتبر بمثابة تجسيد للتضامن مع دول المواجهة في حرب أكتوبر."

وأكدت من خلال موقعها كسفيرة لمملكة البحرين لدى مصر، وبناءً على الثقة الملكية السامية، أن جهودها ستسهم في تحقيق المزيد من التطور والنماء للعلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، استنادًا إلى تاريخ طويل من المحبة والأخوة الصادقة.

شارك في الحفل مسؤولون من وزارة الدفاع وسفراء وملحقون عسكريون معتمدون بالقاهرة.