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قاض أمريكي: إدارة ترامب لم تستجب للأمر الصادر بقضية تجميد التمويل

10:16 م الإثنين 10 فبراير 2025

دونالد ترامب

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(أ ب)

ذكر قاض اتحادي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين أن إدارة ترامب لم تتبع بشكل كامل أمره بإلغاء تجميد الإنفاق الفيدرالي وأمر البيت الأبيض بالإفراج عن كل الأموال.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية جون ماكونيل إلى وجود أدلة على أن بعض المنح والقروض الفيدرالية لا تزال لا تصل إلى المستفيدين وأمر بالإفراج عن الأموال.

وكان ماكونيل قد أمر في وقت سابق بوقف خطط إدارة ترامب لتجميد التمويل الفيدرالي.

وقالت الإدارة الجمهورية، إن التوقف كان ضروريا لضمان تناسب الإنفاق الفيدرالي مع أجندة الرئيس.

ويأتي هذا الأمر في إطار دعوى قضائية رفعتها ما يقرب من عشرين ولاية.

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