حماس تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها بشأن مخصصات الشهداء والأسرى

وكالات

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إنه "كان الأولى بالسلطة الفلسطينية تعزيز ودعم قضية الأسرى الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة في سجون الاحتلال، وليس إضعاف موقفهم بهذه الطريقة، والقرار يمثّل إهانة لواحدة من رموز القضية الوطنية".

وأضاف أنه في الوقت الذي تكسر فيه المقاومة القيد عن الأسرى، تأتي السلطة لتلغي قانون مخصصاتهم، في محاولة وتواطؤ مع سلوك الاحتلال الذي يسعى لتسويق هذا القرار على أنه إنجاز- على حد وصفه.

وأوضح أنه مطلوب من السلطة الفلسطينية التراجع عن القرار، والعمل مع الكل الوطني لمواجهة قرار ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، لأن قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية السياسية القائمة على حرية شعبنا، ولا يمكن التعامل معها من منطلق اجتماعي بشكل يقزّم فيه تاريخ الأسرى وتضحياتهم.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الإثنين، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول فلسطيني، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

وأضاف المسؤول أن السلطة أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بخطوة إلغاء تحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.