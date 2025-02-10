أول تعليق من الرئيس السوري على خطة ترامب لتهجير أهل غزة

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه ليس من الحكمة والأخلاق البشرية والسياسية أن يتصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف في مقابلة مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق في بودكاست، أن هذه جريمة كبيرة لا يمكن أن تحدث ولن تنجح لأنه ليس هناك قوة في العالم يمكنها أن تجبر أهل أرض أن يهجروا أرضهم.

وأشار إلى أنه لأكثر من 80 سنة كانت هناك محاولات لإخراج الفلسطينيين من أرضهم لكنهم أعطوا درسًا هو التشبث بالأرض.

وأوضح الرئيس السوري أن الفلسطينيون في غزة تحملوا العذاب والقتل والدمار في الحرب الأخيرة ولم يقبلوا الخروج من أرضهم.

وكشف الرئيس الأمريكي ترامب، أمس الأحد، عن خطته لشراء غزة وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا".