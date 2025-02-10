إسرائيل تهدد بمنع الماء والطعام والكهرباء عن غزة

وكالات

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إنه "لا طعام ولا ماء ولا كهرباء ولا وقود يدخل إلى قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى حتى يوم السبت".

وأضاف ليبرمان أنه سيتم إغلاق معبر رفح واستعادة السيطرة الكاملة على محور نتساريم.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الإثنين، في بيان لحركة حماس تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق.

وبخصوص ممر نتساريم، فقد أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم في قطاع غزة.