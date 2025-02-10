مصر تخشى انهيار وقف إطلاق النار في غزة بعد قرار حماس

القاهرة- مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مصرية، اليوم الإثنين، إن الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، يخشون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن قالت حماس إن إسرائيل ليست جادة بشأن تنفيذ الاتفاق، وأعلنت أنها ستتوقف عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حتى إشعار آخر.

وقال مفاوضو حماس، إن الضمانات الأمريكية لوقف إطلاق النار لم تعد سارية بالنظر إلى خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأرجأ الوسطاء المحادثات حتى يتم تلقي مؤشر واضح على نية واشنطن مواصلة الاتفاق المرحلي.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب، و تنظر بجدية إلى أي انتهاك.

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد أعلن تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر. وذلك بسبب انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق والتي من بينها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.