مسؤول إسرائيلي: تأجيل حماس لتسليم الأسرى قد يكون ردًا على خطة ترامب

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن موقف حركة حماس بتأجيل الإفراج عن الأسرى قد يكون ردًا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن موقف حماس إشارة إلى أنها تشك في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يعقد مفاوضات جادة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الإثنين، في بيان للحركة تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التزام تل أبيب ببنود الاتفاق.

وأمس الأحد، كشف الرئيس الأمريكي ترامب عن خطته لشراء غزة وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، حسب وكالة "رويترز" البريطانية.

وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا".

ومن جانبها، استنكرت حماس خطة ترامب، وقالت في بيان "غزة ليست عقارًا يُباع وُيشترى، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".