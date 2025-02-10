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وكالة: أبو مازن أوقف مساعدات عائلات الأسرى المشاركين في عمليات ضد إسرائيل

07:58 م الإثنين 10 فبراير 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

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وكالات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أوامر بوقف دفع مبالغ لأسر الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في أعمال عنف ضد إسرائيل. وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس الإثنين.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، المنصوص عليها في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما شمل القرار نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات، تُخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقًا لمعايير الشمولية والعدالة، التي تنطبق على كافة الأسر المحتاجة للمساعدة في المجتمع الفلسطيني.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أحيلت أيضًا صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي ستتولى مسؤولية تقديم هذه البرامج لجميع الأسر الفلسطينية المحتاجة للمساعدة دون تمييز.

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