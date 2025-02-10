"ما لم يأخذه بالسلاح لن يأخذه بالأموال".. نشطاء يتساءلون: ممن سيشتري ترامب غزة؟

وكالات

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن قطاع غزة الفلسطيني، لكن هذه المرة ليس مجرد إفراغ القطاع من سكانه بل طردهم منه وشرائه، إذ قال إنه "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها"،مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وفتح التصريح الذي أطلقه ترامب من على متن الطائرة الرئاسية التساؤلات التي طرحها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول "ممن يريد أن يشتري غزة؟ وكم الثمن الذي سوف يدفعه؟ وهل هو فعلًا قادر على امتلاكها؟".

ممن يريد ترمب شراء غزة ، ومن سيتقاضى ثمنها الصهاينة اللصوص؟ وهل سيدفع ثمن الأرض ومن سيدفع دية الشهداء الأبرياء الذين قتلتهم الأسلحة الأمريكية بيد الصهاينة اللصوص ؟ — Abdelsalam Ali (@Abdelsa83822640) February 10, 2025

وقال نشطاء إن ترامب يظن أن ماله سيشتري له الأوطان، ولكن ما لم يأخذوه بالسلاح لن يأخذوه بالسياسة ولا الأموال.

في عالم الماديات الغبي..

لا يفقه هؤلاء القيم المعنوية التي لا تقدر بثمن..

هم ظنوا بأنهم في امكنهم مقايضة أهل عزة بالمال، ف أهلها في نظر هؤلاء حفاة عراة و من السهل شراء ذممهم بالمال...

لا يعرف هؤلاء الحمقاء بأن أهل غزة قد باعوا بأعلى الأثمان، ف ربحت تجارتهم مع الله..

غزة… https://t.co/qyAch7sJT3 — الُـِـِِـِِِـِِـِ⚖️ـبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌڊر (@Alshari08640961) February 10, 2025

وعلق آخرون على تصريحات ترامب بالقول "تهتم بالفلسطيني وتحميه من القتل بسرقة أرضه وتزود قاتله بالسلاح! ممن يريد شراء غزة؟ من سارق الأرض ومحتلها".

بسرقة أرضه وتزود قاتله بالسلاح! ومن من يريد شراء غزة، من سارق الأرض ومحتلها! https://t.co/TKOcvFYxZQ — abdalla benomran (@A2002Benomran) February 10, 2025

وطالب ناشطون بسرعة رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد تصريحات ترامب التي قالوا إنها مخالفة للقرارات الدولية وقوانين الأمم المتحدة.

ترامب يعتقد أن حل القضايا السياسية المعقدة يشبه بيع العقارات في مانهاتن أو عقد صفقات الكازينوهات! فكرة "شراء غزة" وكأنها قطعة أرض معروضة في مزاد علني تعكس مستوى مذهلًا من السذاجة، وكأن الفلسطينيين ينتظرون شيكًا ليحزموا أمتعتهم ويرحلوا! — خالد بن الوليد| Khaled Bin Alwaled (@bn_rart76896) February 10, 2025

وذكر مدونون أن من دعم الاحتلال في تدمير غزة لا يمكنه التحدث عن إعادة إعمارها، ومن يظن أنه قادر على امتلاكها أو منحها للغير، فليعلم أن إرادة أهلها أقوى من كل مخططاته. وأضافوا أن غزة التي صنعت الملاحم لن تكون لقمة سائغة لأوهام الطغاة.

غزة ليست للبيع ولا للإيجار يا أبو الغرّة

غزة جزء أصيل لا يتجزّأ من فلسطين التاريخية وستبقى

غزة ملك شعبها ولن يتخلّوا عنها لا بالإغراء ولا بالإقصاء

خذ لقطاءك في الكيان عندك في إحدى ولاياتك

وكما سقط فرعون وحضارته بإرادة الله ستسقط حتمًا بغرورك ووهمك بأنك تملك العالم، وحينها نأمل… — Dr.Ismat Hoso/Gender Center (@DrIsmatHoso) February 9, 2025

وقال محللون إن "الرد العملي والحقيقي على ترامب وأطروحاته المقززة هو بدعم صمود غزة وأهلها، وعدم تركهم للابتزاز الصهيوني. فما لم تطبق الدول العربية والإسلامية قرارها بالكسر الفعلي للحصار عن غزة، ستبقى كل تصريحاتهم وشجبهم واستنكارهم حبرًا على ورق بلا أي قيمة. وحدها غزة الصامدة تستطيع تحويل أحلام ترامب إلى سراب إذا ما نصرها أشقاؤها بشكل عملي وصريح".

ولفت مدونون الانتباه إلى أن تصريحات ترامب تكشف عن عقلية لا ترى في الشعوب سوى أرقام على جدول أعمالها، حيث يتم التعامل مع معاناة الفلسطينيين كصفقة تجارية، والحديث عن "شراء" غزة وتوزيع أرضها كأنها ملكية خاصة يعكس فهمًا سطحيا للغاية للقضية الفلسطينية وتجاهلًا لعمقها التاريخي والإنساني.

وكأن ترمب هو سمسار وتاجر عقاري وليس رئيس دولة عظمى. ينفذ سياساته كسمسار وليس كرئيس ويتعامل مع الدول بالبيع والشراء لكن مالايعلمه بلفور القرن 21 #ترمب ان ماقبل ملحمة #طوفان_الأقصى َالتي غيرت وجه العالم ليس كما بعدها وأن مالم يستطيع تحقيقه نتنياهو ب #غزة لن يحققه ترمب على ارضها pic.twitter.com/h8IdhuZBcr — Maya rahhal (@mayarahhal83) February 9, 2025

كذلك أشاروا إلى التضحيات التي قدمها أهل غزة على مدى سنوات في مواجهة إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة بكل قوة، ولكنها لم تستطع أن تطبق فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهجير أهل غزة إلى دول الجوار.





لو ترامب يريد شراء غزة علية الانتظار حتى تعرض في مزاد علني علمن أنها ارض عربية لا تباع ولا تشترا لأنها مرويا بدماء عربية — فصيح مراد (@faseh123mourad) February 10, 2025

وشهدت مباراة "السوبر بول" أمس حدثًا غير متوقع خلال عرض الاستراحة، حيث قام أحد المحتجين برفع علمي السودان وفلسطين على خشبة المسرح أثناء أداء المغني الأمريكي كيندريك لامار.