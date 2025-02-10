مكتب نتنياهو: تل أبيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب، و تنظر بجدية إلى أي انتهاك.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر. وذلك بسبب انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق والتي من بينها تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إعلان حركة حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقًا كاملًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف كاتس أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة، موضحًا أنه لن يسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.

ومن المقرر تسليم الدفعة السادسة من أسرى الاحتلال السبت المقبل، ضمن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.