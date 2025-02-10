"صهيوني ابن صهيوني".. قناة سعودية تهاجم نتنياهو بطريقة ساخرة (فيديو)

وكالات

نشرت القناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو تتحدث فيه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعن عائلته.

وقالت القناة السعودية، "للاحتلال الإسرائيلي وجه واحد هو بنيامين نتنياهو، صهيوني ابن صهيوني هذا لقبه واسم أبيه وتاريخ جده، فهو ورث التطرف عن عنهم جينيًا".

القناة الإخبارية السعودية تجلد نتنياهو واسرائيل جلد فاخر 😂



مقطع عظيم جداً، هذا هو الإعلام الحقيقي pic.twitter.com/EowllDLaQQ — MO (@Abu_Salah9) February 9, 2025

وأشارت إلى أن جده حاخام متطرف ووالده كاتب صهيوني أكثر تطرفًا كان اسمه ميلكوفسكي لكنه غيره لـ نتنياهو (أي عطية الله) لأنه رأى نفسه هبة من الله؛ وقال المعلق في الفيديو ساخرًا "إنه وهم العظمة المتوارث في بيته".

وأضاف الفيديو أنه على مدى ثلاثة عقود زادت فظائع بنيامين نتنياهو فظاعة وقسوة، فهذا العقل المتطرف لا يعي السلام معنًا وقيمة فهو لا يرى سوى الدم ولا يخاطب الآخرين إلا بالألة العسكرية.

وأوضح أن جامعة كامبريدج الأمريكية توصلت قبل 4 أعوام إلى خارطة نفسية اسمتها "بصمة نفسية" حددت فيها ملامح المتطرفين وصفاتهم الشخصية، ووجدت أنهم يرون العنف حقًا ويميلون نحو الاندفاع لذلك يتخذون قرارات غير واعية، مشيرة إلى أن وهم العظمة يدفع نتنياهو إلى هاوية نهاية لا رجعة منها.

ويأتي مقطع الفيديو بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المثيرة للجدل بشأن السعودية، والتي قال فيها "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك".

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، أمس الأحد، بيانًا قالت فيه إن "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساسًا؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية".