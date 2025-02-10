خرق وقف إطلاق النار.. مسيرات الاحتلال تنتشر في سماء غزة بعد قرار حماس

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار وأطلق طائرات مسيرة في أجواء قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن "الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية، ومنع إدخال المساعدات والوقود والخيام".

وأضاف: "ناشدنا الوسطاء منذ أسبوع بإلزام العدو بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى وتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، وملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم به العدو الإسرائيلي".

وحمل الناطق باسم حركة "حماس" نتنياهو ما سيترتب على تأجيل تسليم الأسرى الأسبوع المقبل.

هذا وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة مساء اليوم الإثنين، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت القادم، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء يوم الإثنين، أنه أصدر تعليماته لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى لأي سيناريو محتمل في غزة، عقب إعلان وقف عملية تبادل الأسرى.