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السلطة الفلسطينية تجري تغييرات في صرف رواتب الأسرى

06:52 م الإثنين 10 فبراير 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول فلسطيني، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

وأضاف المسؤول أن السلطة أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بخطوة إلغاء تحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

ووفق القانون الفلسطيني فإن كل أسير يقضي فترة محكومية أعلى بسجون الاحتلال الإسرائيلي فإن قيمة مستحقاته المالية ترتفع تلقائيًا، الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتعتبره حافزًا لقتل المزيد من الإسرائيليين.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرف رواتب الأسرى إلغاء تحويل رواتب لعائلات الأسرى عائلات الأسرى والشهداء
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