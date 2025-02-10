السلطة الفلسطينية تجري تغييرات في صرف رواتب الأسرى

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول فلسطيني، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى القوانين التي كانت تحول المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

وأضاف المسؤول أن السلطة أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقًا بخطوة إلغاء تحويل المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

ووفق القانون الفلسطيني فإن كل أسير يقضي فترة محكومية أعلى بسجون الاحتلال الإسرائيلي فإن قيمة مستحقاته المالية ترتفع تلقائيًا، الأمر الذي ترفضه إسرائيل وتعتبره حافزًا لقتل المزيد من الإسرائيليين.