أعطيهم مليارات سنويا.. ترامب يواصل تصريحات "الضغط على مصر والأردن"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع مصر والأردن بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تقدم لهما مليارات الدولارات سنويا، ما يمنحهما دافعا للمشاركة في الحل.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، كشف ترامب عن خطته لإعادة إعمار غزة، قائلا: "سنبني مجتمعات آمنة، قد تصل إلى 6 مجتمعات سكنية، تستوعب 1.8 مليون شخص، بدلا من إبقائهم في الظروف الخطرة التي يعيشون فيها حاليا".

وأضاف ترامب لفوكس نيوز:"أستطيع أن نتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع مع الأردن ومصر فنحن نعطيهم المليارات من الدولارات".

وأكد ترامب أن الفلسطينيين الذين غادروا غزة "لن يكون لهم حق العودة"، مشددا على أن خطته ستوفر لهم منازل دائمة "أفضل مما كانوا يعيشون فيه".

وأضاف: "سنحول غزة إلى قطعة أرض جميلة"، في إشارة إلى مشاريع إعادة الإعمار المحتملة، دون أن يوضح تفاصيل حول الجهة التي ستشرف على تنفيذ هذه الخطط أو دور إسرائيل في العملية.

كان ترامب قد قال، يوم الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية". وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية". وأوضح أنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان) والرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي).

وأكدت مصر "رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروع، كما تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته".