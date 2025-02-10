لابيد: نتنياهو يماطل في إرسال وفد التفاوض للدوحة بحجج واهية

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "أنت تماطل في إرسال وفد التفاوض للعاصمة القطرية الدوحة وسحبه مرات عدة والتذرع بحجج واهية لعدم التوصل لاتفاق".

وأضاف، الواضح لنا أن نتنياهو لا يهمه مقتل الأسرى بقطاع غزة وأنه تخلى عنهم لاعتبارات سياسية، وتابع "لا أفهم ما الذي صدمك بشأن حالة الأسرى ويجب عليك التحرك من أجلهم بدلًا عن الكذب".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم الاثنين، بأن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من الدوحة بعد إجراء مباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حركة حماس، وهو الأمر الذي أكده مكتب نتنياهو .

وأضافت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني المصغر غدًا الثلاثاء لبحث الخطوات التالية في المفاوضات.