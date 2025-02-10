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الكنيست يفشل في إسقاط حكومة نتنياهو (تفاصيل)

06:14 م الإثنين 10 فبراير 2025

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

فشل الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين في التصويت على مقترح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد رد على طلب حجب الثقة من الحكومة الذي قدمته المعارضة خلال كلمة ألقاها بالكنيست، وتحدث خلالها عما دار بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة التي جمعتهما.

وحاول أعضاء المعارضة التشويش على خطاب نتنياهو وحاولوا مقاطعته، وجرت الجلسة في أجواء عاصفة، وسط انتقادات لاذعة من نواب المعارضة لنتنياهو.

وقال نتنياهو خلال الجلسة العامة بالكنسيت: "عدت لكم برؤية جديدة تخلصنا من كل صور الدولة الإرهابية التى يريدونها على حدودنا"، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف في كلمته وفق القناة: "أنتم في المعارضة قلتم إنه لا يوجد خيار، يجب أن نعيد السلطة الفلسطينية إلى غزة. وأنا لدي رؤية يبدو الرئيس ترامب عازما على تنفيذها بدون حماس وبدون سلطة فلسطينية في غزة" وفق تعبيره.

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