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أبو عبيدة: تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر

06:04 م الإثنين 10 فبراير 2025

أبو عبيدة

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وكالات

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، تأجيل تسليم الأسرى المفرج عنهم السبت حتى إشعار آخر.

وقال أبو عبيدة في بيان الإثنين: " راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات".

وتابع أبو عبيدة: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025م حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

ومن المقرر تسليم الدفعة السادسة من أسرى الاحتلال السبت المقبل، ضمن المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

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