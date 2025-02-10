رئيس الكنيست يطرد عدد من النواب بعد مقاطعتهم كلمة نتنياهو

وكالات

قرر رئيس الكنيست الإسرائيلي طرد عدد من النواب لمقاطعتهم كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقاطع نواب في الكنيست كلمة نتنياهو متهمينه بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر 2023.

وكان رئيس الكنيست قد حذر عددًا من النواب من إمكانية طردهم لمقاطعتهم كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

واستؤنفت، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب. وقد وصل متأخرًا، وأفاد بأنه ليس على ما يرام كاشفًا عن العلاج الطبي الذي يتلقاه.

وتأجلت الجلسات السابقة في الأسبوعين الماضيين بسبب عملية جراحية أجراها نتنياهو لإزالة البروستاتا وتعافيه من هذا الإجراء، فضلًا عن زيارته للولايات المتحدة.