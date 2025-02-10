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الكنيست الإسرائيلي يصوت على مقترح بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

06:02 م الإثنين 10 فبراير 2025

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات

يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مقترح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واستؤنفت، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب. وقد وصل متأخرًا، وأفاد بأنه ليس على ما يرام كاشفًا عن العلاج الطبي الذي يتلقاه.

وتأجلت الجلسات السابقة في الأسبوعين الماضيين بسبب عملية جراحية أجراها نتنياهو لإزالة البروستاتا وتعافيه من هذا الإجراء، فضلًا عن زيارته للولايات المتحدة.

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الكنيست الإسرائيلي حجب الثقة حكومة نتنياهو بنيامين نتنياهو
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