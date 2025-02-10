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تفكيك ثلاث شبكات لتهريب المخدرات في السعودية.. واعتقال 19 متورطًا بينهم مسؤولون حكوميون

05:57 م الإثنين 10 فبراير 2025

وزارة الداخلية السعودية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط وتفكيك ثلاث شبكات إجرامية متورطة في تهريب وترويج المخدرات داخل المملكة، وذلك في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لمكافحة تجارة المواد المخدرة والحد من انتشارها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن العملية الأمنية استهدفت نشاطات تهريب المخدرات في مناطق عسير وجازان والمنطقة الشرقية، حيث كانت تلك الشبكات تعمل على توزيع المواد المخدرة داخل المملكة، بالإضافة إلى تنسيق عمليات نقلها إلى مناطق أخرى، وغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بها.

وأسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على 19 شخصًا متورطًا في هذه العمليات، بينهم خمسة من منسوبي وزارة الداخلية، وسبعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وثلاثة من وزارة الدفاع، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تبقى على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولات تهدف إلى تهديد أمن المملكة، مشددة على أن أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم، بغض النظر عن موقعه أو منصبه، ستتم محاسبته وفق القوانين النافذة، في إطار جهود المملكة لحماية المجتمع من آفة المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تسعى لنشرها.

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