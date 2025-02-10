"تسبب في سقوط الأسد".. نتنياهو: لم نبلغ أمريكا قبل اغتيال نصر الله

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم نبلغ الأمريكيين قبل تفجير أجهزة البيجر بلبنان ولا قبل عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله".

ولفت إلى أن اغتيال نصر الله صدع محور الشر وتسبب في سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتمكنت القوات الإسرائيلية بعد ذلك من السيطرة على الجولان السوري المحتل.

وتابع "نعمل على كسر المحور الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية لحماس وقوة الرضوان"، مضيفًا "نحن نعلم ماهية النصر المؤزر وسوف نحققه".

وقال نتنياهو إن إسرائيل لم تكن أبدًا بهذه القوة في يوم من الأيام وكذلك تحالفها مع الولايات المتحدة لم يكن يومًا بهذا الرسوخ.

وأوضح "نتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جميع أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على حماس، وإعادة الأسرى الأحياء والأموات، وضمان أن غزة لن تعد تشكل تهديدً"، ورؤية ترامب جديدة وإبداعية وهو عازم على تطبيقها.

وزعم نتنياهو أنه هو من طالب بإخراج أكبر عدد من الأسرى بغزة وغير ذلك هو كذب، مضيفًا "فزعنا من رؤية أسرانا الذين أفرج عنهم يوم السبت الماضي ومن تسبب في ذلك سيدفع الثمن".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كانت تطالب تل أبيب بعدم دخول رفح ولوحت بوقف شحنات الأسلحة إليها.

وفور تنصيب ترامب أمر برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 كان سلفه قد حظرها سابقًا.