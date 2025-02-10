نتنياهو: اليوم التالي بغزة لن تكون فيه حماس ولا السلطة الفلسطينية

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض تصورًا واضحًا بشأن اليوم التالي في غزة على نحو يضمن عدم عودة حركة حماس لحكم القطاع.

وأضاف "أعمل مع الولايات المتحدة على رؤية جديدة بشأن غزة بدون حماس ولا السلطة الفلسطينية"،

وأشار نتنياهو إلى أن لقاءه الأخير مع الرئيس ترامب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أمريكيين سابقين، مضيفًا أنه كان لقاء غير مسبوق منذ محادثاته في واشنطن على مدار 20 عامًا.

وتابع،"رؤانا أصبحت متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نعمل على كسر المحور الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية لحماس وقوة الرضوان"، مضيفًا "نحن نعلم ماهية النصر المؤزر وسوف نحققه".

ولفت إلى أن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله صدع محور الشر وتسبب في سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتمكنا بعد ذلك من السيطرة على الجولان السوري المحتل.