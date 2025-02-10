الحكومة اللبنانية الجديدة ترفض تصريحات نتنياهو بشأن السعودية

وكالات

قالت الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الإثنين، "نستهجن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض المملكة العربية السعودية".

وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت.

وفي عام 2002 عُقِدت قمة جامعة الدول العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتبنت 22 دولة بالإجماع مبادرة السلام العربية ــ وهي وثيقة تاريخية قدمت صيغة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيضًا الصراع العربي الإسرائيلي الأوسع نطاقًا.

وأثارت تصريحات نتنياهو بشأن السعودية غضبًا عربيًا واسعًا، إذ قال "يمكن للسعوديين إنشاء دولة فلسطينية في المملكة العربية السعودية، فلديهم الكثير من الأراضي هناك".