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أردوغان: نتنياهو مطالب بتعويض غزة عن الأضرار البالغة 100 مليار دولار

05:13 م الإثنين 10 فبراير 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث تعويض الأضرار التي سببها بقطاع غزة وبلغت 100 مليار دولار بدل البحث عن مكان لتوطين سكانه.

وأضاف "لا نعتقد أن مقترحات طرد الفلسطينيين من الأراضي التي عاشوا فيها آلاف السنين يمكن أن تؤخذ على محمل الجد".

وأوضح أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة مسيرتها وكأن شيئًا لم يكن بعد تسببها في الدمار والمعاناة والمذابح، ويجب محاسبة الحكومة الإسرائيلية أولًا على الدمار الذي أحدثته ثم البدء في عملية إعادة الإعمار بغزة.

وأكد الرئيس التركي أنه يجب إعادة المنازل والأراضي التي اغتصبتها إسرائيل والمستوطنون المارقون للفلسطينيين أصحابها الشرعيين.

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