لإيواء المهاجرين في الفنادق.. اتهامات لوكالة الطوارئ الفيدرالية بإساءة استخدام 59 مليون دولار

(وكالات)

وجه رجل الأعمال إيلون ماسك، الذي يترأس وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، اتهامات لوكالة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) بإساءة استخدام 59 مليون دولار من المال العام، متهماً إياها بتمويل إيواء المهاجرين غير الشرعيين في فنادق فاخرة في نيويورك.

جاءت اتهامات ماسك عبر منصة "إكس"، حيث قال إنه سيطالب بإعادة هذه الأموال، مؤكدًا أن الإنفاق كان غير قانوني ويتعارض مع أوامر الرئيس دونالد ترامب.

وكتب ماسك في منشور على "إكس": "اكتشف فريق الوزارة للتو أن وكالة الطوارئ أرسلت 59 مليون دولار إلى الفنادق الفاخرة في نيويورك لإيواء المهاجرين غير الشرعيين. إرسال هذه الأموال غير قانوني ويشكل عصيانًا صارخًا لأوامر الرئيس... اليوم سأطالب بإعادتها".

وأكد ماسك أن وكالة الطوارئ، مطالَبة باستخدام الأموال المخصصة لها في جهود الإغاثة من الكوارث، وليس في تمويل إقامة المهاجرين غير الشرعيين في الفنادق.

وفي تصريحات سابقة خلال يناير الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وكالة الطوارئ تكلف الخزينة الكثير، مشيرًا إلى أن استمرار عملها أصبح موضع تساؤل.

كما تعهد ترامب في خطابه الأول بعد توليه الرئاسة يوم 20 يناير، بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية، ويبدأ عملية ترحيل جماعية للمهاجرين غير النظاميين، معلنًا حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.