سموتريتش: سندفن خطر إقامة دولة فلسطينية والنصر المطلق هو تدمير حماس وإيران



وكالات



قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، "سنواصل الإصرار على استمرار عملية السور الحديدي بالضفة الغربية بل وتوسيعها وسترون ذلك في الأيام المقبلة".



وأضاف "سنعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وسندفن أخيرًا خطر إقامة دولة فلسطينية.. وتحتم علينا مسؤوليتنا أن نحرص على مستقبل إسرائيل ومعارضة التفريط بأمنها عبر إبرام صفقة".



وتابع، "احتفالات حركة حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، والذي يصفونه بـ (تحرير الأرض من جديد)، ما يهمهم فقط هو الأرض؛ لذلك يجب أخذ الأرض منهم لإلحاق الأذى بهم، وإظهار ثمن الهزيمة، وردع كل عدو في أي مكان في العالم".



وزعم الوزير الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفهم جيدًا جذور الصراع والحل الواقعي الوحيد هو تنفيذ خطة ترامب.



وأكد أن إسرائيل ستواصل الإصرار على استمرار عملية السور الحديدي بالضفة بل وتوسيعها وسترون ذلك في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن النصر المطلق هو تدمير حماس وحزب الله وإيران.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن القوات الإسرائيلية قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية، وبدأت القوات بالتحرك في مخيم اللاجئين "نور شمس" بالقرب من طولكرم.