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وزير الخارجية السعودي ورئيس وزراء فلسطين يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين

04:26 م الإثنين 10 فبراير 2025

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، تطورات الأوضاع في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني، "بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة بشأنها".

ويأتي اتصال رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي، بعد يومين من تأكيد المملكة أن "الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وأنهم ليسوا دخلاء أو مهاجرين"، مجددة موقفها "الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير".

وشددت السعودية على أن "حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن".

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فيصل بن فرحان بن عبدالله رئيس وزراء فلسطين فلسطين
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