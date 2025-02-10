سموتريتش يدعو نتنياهو للإسراع في تنفيذ خطة ترامب



وكالات



ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "عرض خطة ترامب على مجلس الكابينت للموافقة عليها بأسرع وقت ممكن، من أجل الاستعداد للتحرك فور الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس".



وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.



وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا".