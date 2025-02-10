إعلان

سموتريتش يدعو نتنياهو للإسراع في تنفيذ خطة ترامب

04:17 م الإثنين 10 فبراير 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "عرض خطة ترامب على مجلس الكابينت للموافقة عليها بأسرع وقت ممكن، من أجل الاستعداد للتحرك فور الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة حماس".


وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلًا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرًا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.


وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بتسلئيل سموتريتش بنيامين نتنياهو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد تراجع التضخم.. مصرفيون يتوقعون خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات الأسبوع المقبل
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟