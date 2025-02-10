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كييف تعلن إسقاط 61 من أصل 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

04:12 م الإثنين 10 فبراير 2025

الدفاعات الجوية الأوكرانية

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كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 61 من أصل 83 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 61 طائرة مسيرة معادية فوق مناطق كييف وخاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وميكوليف وخيرسون."

وأضاف البيان أن 22 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفادت تقارير بوقوع أضرار في مناطق سومي وخاركيف وبولتافا وكيروفوهراد نتيجة للهجوم المعادي.

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